У Трампа отобрали телефон в Афганистане

Президент США Дональд Трамп остался без телефона на время визита в Афганистан — у главы государства, а также у сопровождавших его помощников и журналистов забрали все средства связи перед полетом. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, на время, пока Трамп не пользовался телефоном, сотрудники Белого дома сами размещали записи в его Twitter-аккаунте, чтобы никто не обратил внимания на то, что одержимый соцсетью президент ничего не твитит, как это было в прошлом году.

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Журналистам, сопровождавшим Трампа, не сказали, куда они летят, вплоть до посадки в Афганистане. Самолет приземлился на военной базе с закрытыми шторами и выключенным светом.

О поездке президента США в Афганистан стало известно накануне, 28 ноября. Трамп встретился с лидером Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем, а также посетил американскую военную базу. В ходе визита он заявил о возобновлении переговоров с талибами. Это первая поездка Трампа в Афганистан в качестве президента. Белый дом скрыл информацию о готовящемся визите из соображений безопасности.

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