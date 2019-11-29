Появилась версия о споре на секс с покончившей с собой следовательницей

Следователи допросили коллегу 23-летней лейтенанта полиции Марии Клочковой, с которым она провела ночь в гостинице. Об этом сообщает «КП-Кубань».

30-летнего оперативника уголовного розыска Хостинского отдела полиции по имени Олег [имя изменено] проверили также на детекторе лжи. Мужчина заявил, что Мария сама согласилась поехать с ним в гостиницу и добровольно пошла на сексуальную связь, при этом, как он утверждает, девушка его не предупредила о своей девственности. Поэтому, по его мнению, был неаккуратный секс, а не преступление против половой неприкосновенности.

Источник газеты выдвинул версию, что оперативник мог поспорить с коллегами на первый секс с новобранкой. Мария попала в больницу после ночи, проведенной с Олегом, а он тем временем рассказал коллегам об их связи и «что организм девчонки не выдержал его напора».

Когда Клочкова вернулась на работу после больничного, в полицейском отделе ее встретили насмешками, «выбросили вещи в мусорку, забрали компьютер».

Мария могла не выдержать унизительного отношения коллег и наложить на себя руки.

Родственники оперативника отвергают версию изнасилования следовательницы Олегом. Его сестра Жанна предположила, что Мария могла свести счеты с жизнью из-за опасений, что после такого на ней никто не женится. А брат Андрей сообщил, что у следствия имеется видео, после просмотра которого будут сделаны «правильные выводы».

23-летний лейтенант полиции Мария Клочкова покончила с собой на рабочем месте 23 ноября, прослужив в органах внутренних дел менее четырех месяцев. После ее смерти было возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»). Следователи намерены выяснить все обстоятельства произошедшего, изучить условия, толкнувшие девушку на суицид.

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