Зеленский призвал прокуроров избавиться от ассоциаций с виллами и яхтами

Президент Украины Владимир Зеленский призвал прокуроров избавиться от ассоциаций с яхтами и виллами. Об этом украинский лидер заявил на встрече с сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины, трансляция которой велась на на странице офиса президента в Facebook.

По словам Зеленского, слово «прокурор» на Украине за последние годы стало почти нецензурным и не ассоциируется у граждан с верховенством права или законностью. Президент отметил, что украинцы соотносят прокуроров «с дорогими автомобилями, виллами, яхтами и драгоценностями».

Материалы по теме Труба зовет Против Порошенко заводят новые уголовные дела. Найдет ли он спасение в США

При этом Зеленский назвал стратегической задачей изменение раз и навсегда сложившейся за предыдущие годы ситуации. Он выразил уверенность, что эта задача выполнима, поскольку на Украине за время независимости происходит настоящая реформа прокуратуры, а не ее имитация.

«Я верю, что в ближайшее время, возможно, через год мы сможем похвалиться перед всем украинским народом совершенно другой прокуратурой и совершенно другими прокурорами, людьми с другими ценностями», — заявил глава государства. Он добавил, что в результате реформы каждый коррупционер должен будет понести ответственность.

Президент также пожелал сотрудникам Генпрокуратуры появляться в «громких новостях, где будут фигурировать цифры 5, 10, 15, 20, 50». «Но это будут не суммы каких-то взяток, а число лет, которые благодаря вашей профессиональной деятельности получили преступники и коррупционеры», — уточнил президент.

28 ноября на Украине вступил в силу закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Документ предполагает, что в случае обнаружения у чиновника активов, стоимость которых превышает его доход более чем на 6,5 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (около 260 тысяч долларов), ему будет грозить лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru