На Украине вступила в силу статья о незаконном обогащении

На Украине вступил в силу закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Об этом сообщает УНИАН.

Соответствующий закон был опубликован в официальном издании Верховной Рады «Голос Украины» в среду, 27 ноября. Закон вступает в силу на следующий день после публикации.

Документ предполагает, что в случае обнаружения у чиновника активов, стоимость которых превышает его доход более чем на 6,5 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (около 260 тысяч долларов), ему будет грозить лишение свободы сроком от пяти до десяти лет. Кроме того, нарушившему закон чиновнику могут запретить занимать определенные должности сроком до трех лет.

Решение о признании активов незаконно добытыми будет принимать Высший антикоррупционный суд по заявлению прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Уголовную ответственность за незаконное обогащение впервые ввели на Украине в 2015 году в рамках исполнения обязательств Киева перед Международным валютным фондом. Кроме того, введения этой статьи в Уголовный кодекс требовал Евросоюз для продолжения действий по либерализации визового режима с Украиной.

Однако в феврале 2019 года после жалобы депутатов Конституционный суд счел, что статья нарушает презумпцию невиновности, и отменил уголовную ответственность. Данное решение вызвало недовольство посла США и главы представительства ЕС в Киеве — инстанции потребовали пересмотреть все зарегистрированные законопроекты на эту тему.

В июне президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду соответствующий законопроект, однако парламент прошлого созыва отказался его рассматривать даже после требования главы государства созвать внеочередное заседание по этому поводу. Только в сентября Верховная Рада нового созыва смогла одобрить возвращение уголовной ответственности за нарушение этой статьи.

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