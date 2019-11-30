«Руки-базуки» вызвал на бой бывшего мэра российского города

Россиянин Кирилл Терешин, известный как «руки-базуки», вызвал на бой бывшего мэра Липецка Михаила Гулевского. Видео-обращение опубликовано на YouTube-канале издания «Липецкмедиа».

В ролике Терешин говорит, что бросает вызов бывшему мэру из-за плохих дорог.

Ранее сообщалось, что россиянину удалили токсичный синтол из обеих рук. Операцию провели в клинике в Москве. Из мышц Терешина вывели «синтол и другие странные вещества».

В октябре Терешин сразился в бою по альтернативным правилам ММА с видеоблогером Олегом Монголом. Бой проходил в Абакане. Монгол победил, применив против Терешина удушающий прием локтем.

Кирилл Терешин прославился несколько лет назад после участия в телеэфирах, где он демонстрировал объемные бицепсы, раздутые с помощью синтоловых инъекций.

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