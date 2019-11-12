Кирилл Терешин лишился «рук-базук»

Россиянину Кириллу Терешину, известному как «руки-базуки», удалили токсичный синтол из обеих рук. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что операцию провели в клинике в Москве. Из мышц Терешина вывели «синтол и другие странные вещества». В настоящее время россиянин находится на реабилитации.

По словам врачей, ампутация была вполне возможна, но на крайние меры идти не пришлось.

Молодой человек пока не может двигать руками, поэтому в больничной палате его кормит мать.

Терешин прославился несколько лет назад после участия в телеэфирах, где он демонстрировал объемные бицепсы, раздутые с помощью синтоловых инъекций. Россиянин несколько раз говорил о том, что планирует избавиться от «рук-базук».

Впервые о грядущей операции парень сообщил в начале 2019 года, однако тогда он пожаловался на плохое самочувствие и высокую температуру. Помочь ему пыталась телеведущая Елена Малышева. В эфире передачи «Здоровье» она отругала Терешина за пренебрежение рекомендациями медиков и заявила, что будет водить его по врачам.

В сентябре сообщалось, что врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц Терешина. Тогда менеджер россиянина объяснял, что это технически сложная процедура.

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