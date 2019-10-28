«Руки-базуки» объяснил поражение в бою от Олега Монгола

Россиянин Кирилл Терешин, известный как «Руки-базуки», объяснил поражение в бою от блогера Олега Монгола недостаточной подготовкой и своей болезнью. Пост, посвященный поединку, он опубликовал в Instagram.

По словам Терешина, он был очень удивлен, увидев, что Монгол занимается спортом и прекратил употреблять алкоголь. «В жизни Олег очень добрый и хороший мужик, уважение ему», — заявил блогер.

Молодой человек уточнил, что участвовал в бое, так как его просили об этом подписчики. «Сам я не боец и никогда не занимался боями, я не готовился даже к бою», — уточнил Терешин, добавив, что ему было очень трудно, так как у него понизился иммунитет и повысилась температура. Свое состояние он охарактеризовал как «организм овоща», заметив, что никто не может понять, как тяжело ему поднимать руки.

В заключение Терешин заявил, что мужчиной может называться тот, кто обеспечивает семью. «Я работаю, зарабатываю бабки», — пояснил он, заметив, что так поступают не все.

Бой по альтернативным правилам ММА между Монголом и Терешиным состоялся в октябре в Абакане. Монгол одержал победу, применив удушающий прием локтем.

Терешин прославился после участия в телеэфирах, где демонстрировал объемные бицепсы. Этого эффекта он добился с помощью инъекций синтола. Олег Монгол — фрик-блогер из Хакасии. В своих видео он активно употребляет алкоголь, дерется со своими приятелями Безумным Пашкой и Дикой Иришкой, а также ссорится с ними.

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