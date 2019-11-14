Кирилла Терешина заметили с «руками-базуками» после удаления «рук-базук»

Россиянин Кирилл Терешин, известный как «руки-базуки», появился на публике после операции по удалению синтола из обеих рук, при этом «руки-базуки» по-прежнему были на месте. Видео опубликовано в сториз в его Instagram-аккаунте.

Терешин выложил запись уже после того, как появилась информация об удалении токсичного вещества из его рук. На кадрах он обедает в ресторане, следов операции на бицепсах нет. В следующем видео Терешин рекламирует один из аккаунтов в соцсети и демонстрирует свои «руки-базуки».

Блогер и его представители никак не комментировали сведения об операции.

12 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что Терешину удалили токсичный синтол из обеих рук. Врачи одной из московских клиник допускали, что руки придется ампутировать из-за воспаления, но на крайние меры идти не пришлось. Канал опубликовал видеозапись, на которой Терешина якобы кормит мать, потому что он не может двигать руками, при этом на кадрах была видна только его голова и женская рука.

Россиянин несколько раз говорил о том, что планирует избавиться от «рук-базук». О грядущей операции парень сообщил в начале 2019 года, однако тогда Терешин пожаловался на плохое самочувствие и высокую температуру. Помочь ему пыталась телеведущая Елена Малышева. В эфире передачи «Здоровье» она отругала Терешина за пренебрежение рекомендациями медиков и заявила, что будет водить его по врачам.

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