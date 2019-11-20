Терешин показал сдувшиеся «руки-базуки» и мясо

Россиянин Кирилл Терешин, известный как «руки-базуки», продемонстрировал свою физическую форму после операции. Видео опубликовано в его Instagram-аккаунте.

На записи в одной руке Терешин держит тарелку с кусками мяса. «Вот оно, мое богатство. Налетай, распродажа!» — шутит он с улыбкой на лице. Россиянин также продемонстрировал уменьшившийся в объеме трицепс.

В начале ноября Терешину провели операцию по удалению опасных веществ из рук. По словам врачей, молодой человек приобретал в аптеке вазелиновое масло, прогревал его и самостоятельно вкалывал в мышцы рук.

«Руки-базуки» прославили уроженца Пятигорска после участия в телеэфирах, где он демонстрировал раздутые с помощью инъекций мышцы. Он несколько раз заявлял о желании избавиться от «рук-базук». Впервые о предстоящей операции он сообщил в начале 2019 года, однако тогда же пожаловался на плохое самочувствие и высокую температуру.

Помочь ему пыталась телеведущая Елена Малышева. В эфире передачи «Здоровье» она отругала Терешина за пренебрежение к рекомендациям медиков и заявила, что будет водить его по врачам. Отмечалось, что медики долгое время не брались за удаление воспаленных мышц Терешина из-за сложности процедуры.

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