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В РПЦ раскритиковали правила медосмотра водителей

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Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион высказался против тестирования водителей на хронический алкоголизм. Об этом он заявил в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале Россия 24.

По его словам, подобные тесты предусматривают презумпцию виновности водителя. «Почему человек, который не пьет или который очень умеренно употребляет алкогольные напитки, должен ходить и доказывать, что он не алкоголик? А почему тогда не ввести другие тесты, чтобы человек доказывал, что он не вор, не убийца, что он не нарушает супружескую верность?», — задался он вопросом.

При этом Иларион согласился, что в России актуальна проблема пьянства за рулем.

20 ноября стало известно, что в России разрабатывается законопроект, ужесточающий правила прохождения водительских медкомиссий и получения медсправок. Согласно ему, автомобилистов обяжут не только проходить «собеседование» с врачами и проверять зрение, но также сдавать кровь и мочу.

Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, а сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене. Отмечалось, что после 22 ноября ее стоимость может вырасти в 13 раз.

Президент России Владимир Путин назвал новые правила чушью. 21 ноября Минздрав принял решение отложить вступление приказа в силу.

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