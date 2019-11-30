Жириновский счел вывод советских войск из Восточной Европы ошибкой

После победы в Великой Отечественной войне Советскому Союзу нужно было наказать страны Восточной Европы, воевавшие на стороне Гитлера. Об этом в своем Twitter написал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя намерение властей Праги установить памятник власовцам.

«Ошибка нашей страны — вывод войск из Восточной Европы. Там в присутствии русской армии боялись бы даже говорить про подлецов вроде Власова», — добавил политик.

Материалы по теме «Борец с власовщиной — это что-то вроде профессии» Сталинисты во власти не дают изучать спорные моменты российской истории

По его мнению, после войны из этих стран в качестве наказания нужно было вывезти всю промышленность. «А мы пытались сделать их друзьями. Зря», — заключил Жириновский.

Ранее в ноябре староста одного из микрорайонов Праги Павел Новотный заявил о намерении установить в городе памятник власовцам, так как именно они, по его словам, освободили околопражскую деревню Ржепорье в мае 1945 года. Российское посольство в Чехии позже сообщило, что установка памятника нарушит обязательства страны по Конвенции о преступлениях против человечества.

Андрей Власов — советский военачальник, участник битвы за Москву. В 1942 году, попав в плен, генерал пошел на сотрудничество с немцами, став руководителем военной организации из советских военнопленных и эмигрантов — Русской освободительной армии (РОА). В 1946 году был признан виновным в государственной измене и повешен.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!