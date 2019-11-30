Россия
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
Украина назвала главную причину интереса к российскому газу
Мадуро заявил о готовящейся провокации США и мобилизовал армию
Подозреваемый в теракте на Лондонском мосту оказался связан с террористами
Все пострадавшие при нападении в Гааге оказались несовершеннолетними
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Задержан подозреваемый в переписке с покончившей с собой второклассницей
«Укроборонпрому» пригрозили антироссийскими санкциями США
Александр Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Кокляева и извинился
Жених полез под платье невесты за подвязкой и привлек внимание к ее носкам
Новости партнеров

Жириновский счел вывод советских войск из Восточной Европы ошибкой

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Жириновский
Владимир Жириновский

После победы в Великой Отечественной войне Советскому Союзу нужно было наказать страны Восточной Европы, воевавшие на стороне Гитлера. Об этом в своем Twitter написал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя намерение властей Праги установить памятник власовцам.

«Ошибка нашей страны — вывод войск из Восточной Европы. Там в присутствии русской армии боялись бы даже говорить про подлецов вроде Власова», — добавил политик.

По его мнению, после войны из этих стран в качестве наказания нужно было вывезти всю промышленность. «А мы пытались сделать их друзьями. Зря», — заключил Жириновский.

Ранее в ноябре староста одного из микрорайонов Праги Павел Новотный заявил о намерении установить в городе памятник власовцам, так как именно они, по его словам, освободили околопражскую деревню Ржепорье в мае 1945 года. Российское посольство в Чехии позже сообщило, что установка памятника нарушит обязательства страны по Конвенции о преступлениях против человечества.

Андрей Власов — советский военачальник, участник битвы за Москву. В 1942 году, попав в плен, генерал пошел на сотрудничество с немцами, став руководителем военной организации из советских военнопленных и эмигрантов — Русской освободительной армии (РОА). В 1946 году был признан виновным в государственной измене и повешен.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Памятник генералу Власову в Чехии назвали шагом к реинкарнации нацизма
Россия предостерегла Чехию от установки памятника генералу Власову
Россия отреагировала на осквернение памятника маршалу Коневу в Чехии
Другие материалы рубрики
Россия00:00Сегодня

«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»

В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
21:5629 ноября

В РПЦ оценили позицию протестантов по абортам и гомосексуализму

21:1829 ноября

Врачи оценили народные средства лечения простуды и гриппа

20:2729 ноября

Должников за отопление стали вычислять на российских дорогах

Россия13:2528 ноября

«Не понимаю, как можно было убрать такого доктора?»

Жизни этих детей зависят от операций Каабака. Что их родители говорят об увольнении врача
19:3429 ноября

Путин нашел ахинею на российском телевидении

18:4329 ноября

Драку российского учителя со школьником в классе сняли на видео

18:3229 ноября

Мать затравленной из-за чаепития российской школьницы забрала документы

Россия00:0228 ноября

«Вся спина была черная. Я не могла даже лежать»

В России начали борьбу с домашним насилием. Но к этому готовы не все
18:1529 ноября

Путин обеспокоился за слово «мама»

16:5929 ноября

Раскрыта сумма штрафа нарушителям закона о домашнем насилии

16:0729 ноября

Объяснено решение командира самолета Путина приземляться в тумане

Россия
Жириновский счел вывод советских войск из Восточной Европы ошибкой
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
В РПЦ оценили позицию протестантов по абортам и гомосексуализму
Опубликован законопроект о домашнем насилии в России
Контроль за насильниками и запрет на общение с жертвами: о чем говорится в документе
Врачи оценили народные средства лечения простуды и гриппа
«Не понимаю, как можно было убрать такого доктора?»
Жизни этих детей зависят от операций Каабака. Что их родители говорят об увольнении врача
Должников за отопление стали вычислять на российских дорогах
Все материалы
Мир
Все пострадавшие при нападении в Гааге оказались несовершеннолетними
Старенький принц
Наследник Елизаветы II всю жизнь ждал корону. Чем он занимался последние 70 лет?
Судно с россиянами на борту задержано в Британии
Лейтенант Принцип
Как Южная Корея заменила одного диктатора другим: он давил людей танками, но был помилован
США призвали страны НАТО потратиться
«Годы кровопролития, насилия и беспорядков»
Их пытают и сажают в тюрьмы. За что сражаются мятежники в Гималаях?
Мужчина с ножом ранил несколько человек в Гааге
Все материалы
Бывший СССР
«Укроборонпрому» пригрозили антироссийскими санкциями США
Десантный корабль «Юрий Олефиренко»Слили в унитаз
Пока Украина судится за разграбленные туалеты, ее флот превращается в металлолом
Зеленский призвал прокуроров избавиться от ассоциаций с виллами и яхтами
Нация на костях
Как голод 30-х годов помогает украинским президентам удерживать власть
Глава ДНР прокомментировал закон о расширении границ
Линия раскола
15 лет назад началась «оранжевая революция». Она стала первым шагом к войне в Донбассе
Украина нашла «русскую пропаганду» в детской книге
Все материалы
Экономика
Украина назвала главную причину интереса к российскому газу
Навели мосты
В России построят гигантский мост на Крайнем Севере. Этот мегапроект откладывали 40 лет
Россия и Украина начали переговоры по выплате долга газом
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
Россия ответила на предложение Украины отдать долг газом
Площадка продуктивности
Вопросы эффективности бизнеса обсудили на Международном форуме производительности
Россия установила сахарный рекорд
Все материалы
Силовые структуры
Раскрыта история появления группировки «Шараповские»
ФСБ ликвидировала крупнейшую в Дагестане ОПГ «Шараповские»
В 90-е эти бандиты убивали и устраивали теракты. У них был огромный арсенал
Противотанковый и стрелковый арсенал «Шараповских» попал на видео
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
В Дагестане арестовали участников банды «Шараповские»
Позывной Анита
Она сорвала покушение на Сталина, Рузвельта и Черчилля. И всю жизнь тайно служила СССР
ФСБ задержала главу Минздрава Ростовской области
Все материалы
Наука и техника
Выявлена смертельная опасность жирной пищи
«У него больше власти, чем у кого-либо»
Он создал величайшие устройства Apple. И ушел из компании спустя 27 лет
На Северном полюсе Земли нашли загадочный феномен
Николай Богданов-Бельский «Будущий инок», 1889 год«Раскол в головах продолжается и сейчас»
Кто придумал особый путь России и почему эта идея стала лишь подражанием Западу?
Зафиксировано гигантское стометровое цунами
Незримые убийцы
Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Последний джедай
Сварщик получил сверхсилу и спасает умирающую франшизу. Star Wars: Jedi Fallen Order
Все материалы
Спорт
Александр Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Кокляева и извинился
Райан Гиггз«Выдающийся футболист, но не мужик»
Райан Гиггз — легенда МЮ. «Красный дьявол» прославился игрой и сексуальными скандалами
Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Витесса»
Тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью«Они никогда не сдаются»
Дебют Моуринью, спасение «Ливерпуля» и победа «Сити» — главные события тура АПЛ
Альварес отказался от чемпионского пояса
«Я могу вывести на новый уровень любой клуб»
Футболист-любитель стал профи, а позже — топ-тренером: история Алана Пардью
Отец Нурмагомедова порассуждал о проблемах семьи Емельяненко
Все материалы
Культура
Кей-поп-звезд посадили за групповое изнасилование пьяной женщины
Гражданин поэт
Инкассаторы, рифмоплеты и ЛНР — в фестивальном хите «Большая поэзия»
Звезда сериала «Солдаты» высказался об избиении Джимшитом
Потрошитель бюджета
 
Аврил Лавин рассталась с парнем-миллиардером
Пенсионерский блюз
Скорсезе, Де Ниро и Пачино хоронят миф об Америке за три с половиной часа «Ирландца»
Актриса Татьяна Доронина попала в больницу
Все материалы
Интернет и СМИ
Украинского эксперта навсегда выгнали из российского шоу из-за шутки
Великое советское завтра
 
Ведущая сделала подтяжку груди с помощью скотча и рассмешила зрителей
«Это наш мир и наша свобода»
Эти люди создают порно с друзьями, бывшими и знаменитостями. Их никто не может остановить
Злопамятный дед смог удивить внучку после смерти
Звонит по тебе
WhatsApp пользуется 1,5 миллиарда человек. Каждый из них оказался в опасности
Индия обяжет интернет-компании локализовать данные после утечки WhatsApp
Все материалы
Ценности
Жених полез под платье невесты за подвязкой и привлек внимание к ее носкам
Мистер люкс
Он сколотил миллиардное состояние на любви людей к роскоши. И не намерен останавливаться
Брошенная невеста предложила свое помолвочное кольцо сопернице и была осмеяна
Овчинка с выделкой
Люди веками носили дешевые тулупы. Почему они стали модными?
Аномальные губы стали трендом у российских женщин
Падшие ангелы
Показов Victoria's Secret больше не будет. Бодипозитив победил
Виктория Бекхэм обругала оголяющую живот одежду
Все материалы
Путешествия
Найдены способы решить проблему занятых сумками сидений в поездах
Эпир. Деревня Моливдоскепасти. Свято-патриарший монастырь Моливдоскепасту на границе с АлбаниейБлиже к народу
Древние города и монастыри в горах: неизвестные уголки Греции глазами россиянина
Укушенная обезьяной россиянка купила таблетки и попала в тюрьму в Таиланде
«В мозгу проносились идеи заработка»
Как россиянин оказался на Занзибаре, подружился с пиратом и чуть не открыл свой бизнес
Многодетная мать родила ребенка сразу после приземления самолета в аэропорту
Красное золото
Эти женщины добывают самую дорогую специю в мире. И все равно живут в нищете
Поставивший рекорд альпинист-одиночка упал со скалы и умер
Все материалы
Из жизни
Загадочную смерть голой модели после ночи с миллионером признали убийством
Джон Эрик УэллсБольшая маленькая ложь
Маляр притворился миллионером и обманул десятки людей. За это его ищут по всему миру
Крокодил-убийца съел работника плантации и бесследно исчез
Жизнь на обочине
«Человека-слона» ненавидят за его внешность. Чтобы выжить, он вынужден это терпеть
Самый толстый человек в мире похудел и остался с 95 килограммами лишней кожи
Известную на весь мир сокровищницу ограбили в Дрездене
Воры вынесли уникальные украшения XVIII века. Но продать их на черном рынке будет непросто
Врачи вырезали огромную опухоль с лица отверженной соплеменниками женщины
Все материалы
Лучшее автомобильное видео ноября
Эпичное возвращение Кена Блока, Lada при ядерном взрыве и Defender агента 007: самые интересные роли
Самые странные антикрылья и спойлеры
Необычные аэродинамические элементы прошлого и настоящего
Лада Веста с «автоматом»: первый тест
Мы поездили на Ладе Весте c трансмиссией CVT
Не нравится электрический пикап от Tesla? Вот пять других!
Низкополигональный Кибертрак и другие грузовики на батарейках
Раскрыт дизайн нового Skoda Rapid для России
Смартфоны будут предупреждать россиян о приближении автомобилей
Россияне смогут бесплатно заряжать гибриды Volvo
Все материалы
Дом
Коллекторы ворвались к россиянке и захотели у нее жить
Точное попадание
Самые необычные здания мира глазами лучших фотографов
Россиянку лишили денег из-за буквы в паспорте
Конец сезона
Богатые россияне годами прятали деньги на Кипре. Европа решила покончить с этим
На Сицилии началась распродажа домов по 1 евро
Россиян испугали запретом посуточной аренды квартир
Владельцев жилья чуть не лишили дополнительного заработка. Что произошло?
Москвичи назвали худшие районы столицы
Все материалы
Нацпроекты
«Вы никогда не знаете, чем закончится рак»
Как лечатся россияне, которым не смогла помочь медицина
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
«Антибиотики покупают все кому не лень. Это плохо»
Россияне придумывают себе болезни и неправильно лечат грипп. Это может стоить им жизни
На Кубани докапитализируют местный Фонд поддержки промышленности
Россиянкам разъяснили их права на использование маткапитала
России предрекли лидерство в циркулярной экономике
В Москве бизнесменов стали бесплатно учить английскому
Все материалы