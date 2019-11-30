Расстрел девушки ревнивцем в российском ресторане попал на видео

Расстрел девушки ревнивым молодым человеком в ресторане Черкесска (Карачаево-Черкесия) попал на видео. Запись в субботу, 30 ноября, публикует РЕН ТВ.
На кадрах с камеры наблюдения видно, как ревнивец в упор стреляет из травматического пистолета в возлюбленную. В этот момент девушку пытается прикрыть собой молодой человек из ее компании. Информации о состоянии потерпевшей на данный момент нет.
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru