Одинокая женщина завела 40 кошек, не справилась и лишилась их

Органы по охране животных забрали у жительницы английского города Бристоль 40 кошек, которых она содержала в антисанитарии и морила голодом. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

52-летняя Памела Кумбс (Pamela Coombes), жила в частном доме с четырьмя десятками кошек. Соседи заподозрили, что она не следит за питомцами должным образом, и обратились в Королевское общество защиты животных от жестокого обращения.

Инспекторы приехали с проверкой к Кумбс, однако она отказалась открывать им дверь. Когда сотрудникам организации удалось попасть в дом, они обнаружили там более четырех десятков больных и грязных кошек. Ветеринарное обследование выявило, что многие из них страдали от блох, кошачьего гриппа и болезней зубов, а также у них обнаружили выделения из глаз и носа. Всех кошек немедленно вывезли из дома Кумбс.

«Санитарные условия содержания кошек были оценены как неподобающие для жизни животных», — сообщили в обществе защиты животных. Дело было передано в правоохранительные органы.

Суд приговорил Кумбс к двум годам условного заключения и на три года лишил женщину права заводить домашних питомцев. «Мы не смогли найти доказательств, что обвиняемая преднамеренно проявляла жестокость к животным, она просто не следила за ними надлежащим образом», — рассказал судья.

Ранее сообщалось о жителе Канады, который держал в своей квартире три сотни кошек. Благотворительные организации помогли найти новый дом для большинства из них.

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