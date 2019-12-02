Подсчитаны траты россиян в «Черную пятницу»

Россияне потратили 22,3 миллиарда рублей в интернет-магазинах за три дня традиционного периода распродаж, известного как «Черная пятница», пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на главу Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова.

Нынешние траты в интернете оказались на пять миллиардов рублей больше, чем в прошлом году. Отмечается, что чаще всего россияне покупали смартфоны, бытовую технику и электронику, а также бронировали отели и заказывали доставку еды.

Самыми активными покупателями стали люди в возрасте от 25 до 34 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на портал «Настоящая черная пятница».

Россияне в возрасте 25-34 лет совершили 24,4 процента от всех покупок в рамках акции «Черная пятница» в 2019 году. За ними следуют покупатели от 35 до 44 лет, на долю которых пришлось 22 процента.

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Россияне от 45 до 54 лет совершили 19 процентов покупок. Наименее активными оказались возрастные группы от 18 до 24 лет и старше 55 — 13,1 и 12,2 процента покупок соответственно.

При этом большую часть покупок — 59,1 процента — совершили мужчины. Среди регионов лидировали Москва, Санкт-Петербург и их области, на которые пришлось 35 процентов покупок.

Акция «Черная пятница» традиционно проводится во многих странах мира в последнюю пятницу ноября и ближайшие к ней дни. Магазины устраивают акции и снижают цены на свои товары.

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