Подсчитаны траты россиян в «Черную пятницу»

Россияне потратили 22,3 миллиарда рублей в интернет-магазинах за три дня традиционного периода распродаж, известного как «Черная пятница», пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на главу Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова.
Нынешние траты в интернете оказались на пять миллиардов рублей больше, чем в прошлом году. Отмечается, что чаще всего россияне покупали смартфоны, бытовую технику и электронику, а также бронировали отели и заказывали доставку еды.
Самыми активными покупателями стали люди в возрасте от 25 до 34 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на портал «Настоящая черная пятница».
Россияне в возрасте 25-34 лет совершили 24,4 процента от всех покупок в рамках акции «Черная пятница» в 2019 году. За ними следуют покупатели от 35 до 44 лет, на долю которых пришлось 22 процента.
Россияне от 45 до 54 лет совершили 19 процентов покупок. Наименее активными оказались возрастные группы от 18 до 24 лет и старше 55 — 13,1 и 12,2 процента покупок соответственно.
При этом большую часть покупок — 59,1 процента — совершили мужчины. Среди регионов лидировали Москва, Санкт-Петербург и их области, на которые пришлось 35 процентов покупок.
Акция «Черная пятница» традиционно проводится во многих странах мира в последнюю пятницу ноября и ближайшие к ней дни. Магазины устраивают акции и снижают цены на свои товары.