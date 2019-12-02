Путин потребовал усилить российский флот

Президент России Владимир Путин поставил задачу в ближайшие годы нарастить боевые возможности Военно-морского флота. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 2 декабря.

«Во многом это зависит от планового поступления в боевой состав ВМФ фрегатов и подводных лодок, доработанных под применение гиперзвуковых ракет», — сказал глава государства, открывая 14-ю серию совещаний по оборонной тематике.

Путин отметил, что военно-морской флот должен быть высокотехнологичным и оборудованным техникой последних поколений. При этом предприятия ОПК, по его словам, должны расширять и гражданскую номенклатуру и производственные мощности.

В июле Владимир Путин заявил, что ВМФ России способен дать отпор любому агрессору. Он также сообщил, что до конца года состав ВМФ пополнят 15 кораблей и боевых катеров.

О серии закрытых встреч с участием президента по проблемам кораблестроения и ВМФ стало известно 21 ноября.

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