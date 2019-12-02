Толпа напугала раненого тюленя и довела его до смерти

На побережье английской деревни Вест Бексингтон, графство Дорсет, местные жители фотографировали раненого длинномордого тюленя и погубили его. Об этом сообщает The Sun.

Млекопитающее, поранившее ласт леской, обнаружили на пляже Чесил-Бич. Местные жители принялись делать селфи с раненым животным и напугали его. Тюленю пришлось прятаться от любопытных людей в море. Он вновь вышел на берег только через несколько часов, когда береговая линия опустела.

Пострадавшего тюленя заметил британец, имя которого не уточняется, и обратился в Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными. Местный биолог Дерек Дэйви (Derek Davey) обработал животному раны. «Леска вокруг его ласта впилась до самой кости и вызвала заражение, — рассказывает он. — На его теле было еще несколько ран. Толпа людей, которая хотела сделать фото с тюленем, заставила его вернуться в воду и причинила ему еще больше страданий».

Ветеринар промыл млекопитающему рану, однако инфекция добралась до его кости. Специалисты оценили состояние здоровья тюленя как критическое и были вынуждены усыпить его.

Длинномордые тюлени достигают трех метров в длину и весят до 300 килограммов. Они живут у восточного побережья Америки, на побережьях Исландии, Британских островов, Норвегии и Кольского полуострова. В Балтийском море обитает отдельный подвид — серый балтийский тюлень.

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