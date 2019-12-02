МТС станет продавать онлайн гаджеты предпринимателям и юрлицам

Компания МТС запустила онлайн оплату любых товаров в интернет-магазине для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП). Новая услуга позволяет сократить время покупки гаджетов с нескольких суток до одного дня. В дополнение, корпоративные клиенты получат кэшбэк в размере 5 процентов от стоимости товара. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе оператора.

Чтобы воспользоваться быстрой покупкой, достаточно добавить нужный товар в корзину, выбрать онлайн B2B-платеж и перевести деньги с расчетного счета в один клик. Сотрудники сразу получат информацию об оплате и начнут готовить заказ, не дожидаясь платежного поручения.

Классический процесс B2B-покупки занимает несколько дней. Обычно продавец выставляет счет покупателю на бумаге или в электронном виде, после чего покупатель передает счет в бухгалтерию или сам заносит данные в клиент-банк. Затем он проводит платеж и ждет, когда деньги поступят на банковский счет продавца. Новый сервис позволяет ускорить процесс покупки девайсов для юрлиц в интернет-магазине МТС с нескольких дней до пары часов, исключить ошибки при формировании платёжного поручения и получить свой заказ день в день.

Покупка с расчетного счета позволит клиенту получить вычет по НДС и снизить налогооблагаемую базу по налогам на прибыль, если компания их платит. Функционал работает на базе сервиса мгновенных платежей для юридических лиц и ИП от Сбербанка и Яндекс.Кассы. На сайте интернет-магазина МТС любая организация или ИП может заказать смартфон или другое устройство и оплатить его с расчетного счёта компании через «Сбербанк Бизнес Онлайн».

При покупке смартфона или любого другого гаджета на компанию, представитель юр. лица получит кэшбэк в размере 5 процентов на свой личный счет в программе MTS Cashback. Полученный кэшбек можно потратить на оплату услуг связи МТС или на покупку товаров в любом салоне МТС.

