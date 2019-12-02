Ожидавшие самолет в аэропорту два дня россияне поделились своими ощущениями

Российская авиакомпания NordStar задержала вылет самолета в Санкт-Петербург на два дня, в результате чего некоторым пассажирам пришлось ночевать в аэропорту. Об этом сообщает телеканал «360».

Вылет из Красноярска должен был состояться вечером 27 ноября, однако перевозчик разослал путешественникам сообщения с информацией о переносе рейса на вечер следующего дня. Затем авиакомпания снова сместила время вылета и назначила отправление на ночь 29 ноября.

После этого NordStar еще раз перенесли рейс на пару часов, и тогда общее время задержки составило около двух дней. Как отмечает издание, рейс был стыковочным, в связи с чем некоторым пассажирам пришлось ночевать в аэропорту двое суток.

По словам одной из пассажирок Ларисы Стрючковой, по вине авиакомпании пострадали 72 человека. Сама женщина направлялась в Санкт-Петербург, чтобы повидаться с родственниками, которых видит раз в полгода.

Когда туристка узнала о переносе вылета, она позвонила на горячую линию, чтобы узнать о компенсации, однако в возмещении средств россиянке отказали. Тогда Стрючкова забронировала номер в гостинице на одну ночь, но позже узнала, что рейс снова переносят на сутки.

«Я либо должна была 2,5 суток жить в Красноярске бомжом, если бы у меня денег не было, либо я должна была жить 2,5 суток в аэропорту. Это в XXI веке какой-то перебор», — возмутилась женщина. Тем не менее, женщина призналась, что позже ей предложили размещение в отеле, но за отдельный номер пришлось доплачивать, чтобы пассажирку не заселили с незнакомцем.

Однако среди пассажиров нашлись и те, кто претензий к авиакомпании не высказал. Так, по словам Виктора Кольтюгина, у которого не было стыковочного рейса, NordStar сразу предложил ему номер в гостинице и бесплатное питание.

В мае несколько пассажиров авиакомпании МАУ не попали на рейс Киев — Одесса после того, как их забыли в аэропорту Борисполь. По предварительной информации, пассажиров не довезли от терминала к самолету, и он улетел без них. Представитель авиакомпании подтвердил, что около 30 человек не попали в самолет.

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