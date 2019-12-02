В Минздраве оправдали погугливших диагноз на вызове к ребенку врачей

В Минздраве Иркутской области отреагировали на видео, на котором врачи из Братска ищут диагноз в интернете на вызове к ребенку. В том, что «врач умеет пользоваться информационными ресурсами», нет ничего плохого, заявила заместитель министра здравоохранения региона Галина Синькова, передает РИА Новости.

Синькова отметила, что «стандартные порядки по оказанию медпомощи в данном случае нарушены не были». Сегодня в вузах студентов учат пользоваться интернетом в работе: например, при поиске синонимов названий лекарств, добавила она. По ее словам, на опубликованной видеозаписи практически ничего не слышно, и «очень трудно разобрать, о чем вообще идет речь».

Замминистра здравоохранения также добавила, что станция скорой помощи Братска проводит служебное расследование. Выяснилось, что вызов был 28 ноября, бригада приехала менее чем за 20 минут. Помощь ребенку оказывал не фельдшер, а педиатр.

1 декабря в сети появилось видео с врачом скорой помощи, которая приехала на вызов к ребенку и якобы не смогла самостоятельно поставить ему диагноз — женщина начала искать информацию в интернете. Запись сделала мать ребенка. На кадрах женщина в форме сотрудника скорой сидит перед малышом со смартфоном, зачитывает комментарии офтальмологов и с трудом произносит слово «сукровица». Вероятно, она просматривала медицинский интернет-форум, где пациенты описывают свои симптомы и задают вопрос врачам.

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