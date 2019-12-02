В Крыму указали Зеленскому на собеседника по вопросу о статусе полуострова

США не могут помочь Украине в вопросе о статусе Крыма, заявил член Совета Федерации от полуострова Сергей Цеков, комментируя предложение украинского президента Владимира Зеленского о проведении переговоров по Крыму с участием Вашингтона. Его цитирует принадлежащее Григорию Березкину РБК в понедельник, 2 декабря.

Сенатор напомнил, что США никакого отношения к Крыму не имеют. По его словам, Зеленский может решать этот вопрос только с Россией. «Причем не на предмет возвращения его в состав Украины, а на предмет признания Крыма составной частью России», — подчеркнул Цеков.

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Парламентарий добавил, что Зеленскому следует подумать о том, как окончательно снять так называемый крымский вопрос с повестки, чтобы выстраивать нормальные двусторонние отношения.

Зампредседателя Госсовета Республики Крым Ефим Фикс также считает, что никто не поможет Киеву с возвращением республики под контроль. Он напомнил, что полуостров стал частью России потому, что так захотели местные жители.

Ранее в понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков исключил какое-либо обсуждение российского статуса Крыма. Так он прокомментировал инициативу Зеленского о проведении трехсторонних переговоров по вопросу возвращения Крыма под юрисдикцию Украины.

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