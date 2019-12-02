Мужчина сел в метро в плавках и сандалиях на носки и смутил попутчиков

Одетый не по погоде мужчина спустился в Лондонское метро и смутил попутчиков. Его фото было опубликовано в группе Shit London на Facebook, где регулярно обсуждают забавные инциденты в городе.

Молодой человек был одет в сиреневое худи, плавки и коричневые сандалии поверх белых носков с цветными полосками. Снимок был сделан в ноябре. На нем видно, что человек сидит в вагоне поезда среди остальных тепло одетых пассажиров. Фотография сопровождалась подписью: «Не знаю, что хуже — отсутствие штанов, когда так холодно, или комбо из носков и сандалий! Юбилейная линия, 8:30 утра».

Участники группы активно лайкали пост и оставляли под ним комментарии. «Он, вероятно, проиграл пари», — предположил один подписчик. «Я бы никогда не сел на сиденье в метро голой попой», — добавил другой пользователь сети. «Это цветовое сочетание что-то значит», — намекнул третий комментатор на принадлежность мужчины к движению ЛГБТ .

Ранее пользователи сети высмеяли свадебную фотографию неизвестных молодоженов. На снимке видно, как жених наклоняется, чтобы снять подвязку с ноги невесты, и задирает ее платье. В результате всем гостям становятся видны ее носки в бело-синюю полоску, которые привлекли внимание.

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