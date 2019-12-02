РАПСИ заподозрило «Транснефть» в нанесении еще большего вреда России

«Транснефть» сделала резерв на возмещение грузоотправителям имущественных потерь в связи с загрязнением нефти, поставлявшейся через нефтепровод «Дружба» весной 2019 года. На компенсацию убытков, пострадавших компания готова потратить 23 миллиарда рублей. Однако в предлагаемом формате этот процесс может нанести еще больший ущерб партнерам «Транснефти» и интересам России. Таким утверждением начинается аналитический материал, опубликованный на сайте Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ).

В июле этого года стало известно, что «Транснефть» не планирует компенсировать ущерб, нанесенный получателям российской нефти и поставщикам, в полном объеме, утверждается в статье. Совет директоров «Транснефти» утвердил предельный размер выплат пострадавшим в размере 15 долларов за баррель. Предположительно все, что будет выше этого уровня, компаниям придется отстаивать в суде.

При этом компания намерена требовать документальное подтверждение наличия «негативных последствий и их размер». Озвученные мнения экспертов по этому поводу сходятся в оценке, что подобные условия, как и размер компенсации, нарушают права поставщиков нефти и грозят заметным международным конфликтом, который способен сильно ударить по репутации России как нефтепоставщика.

РАПСИ напоминает. что в апреле этого года нефть, поступающая из России в Европу по нефтепроводу «Дружба», оказалась загрязнена дихлорэтаном. Как отмечают немецкие источники, в течение восьми недель непригодная к переработке нефть (при нагревании хлоридов образуется соляная кислота, которая приведет к выходу из строя оборудования НПЗ) парализовала восточногерманские заводы.

Кроме Германии, от этого инцидента пострадали импортеры в Польше, Венгрии, Словакии, которые по оценкам властей Белоруссии должны были получить около 5 миллионов тонн (по данным «Транснефти» 4,3 миллиона тонн) загрязненной российской нефти, при этом около 3 миллионов тонн осталась на территории транзитных стран — Белоруссии и Украины.

Масштаб проблемы демонстрирует тот факт, что он приобрел политическое значение. К решению вопроса о компенсациях ущерба уже подключились власти Белоруссии, Федеральное правительство Германии, в Венгрии проблема обсуждалась во время визита президента России Владимира Путина.

Ущерб, нанесенный поставкой загрязненной хлоридами нефти, заключается не только в расходах на ее утилизацию, но и очистке трубопровода. Кроме того, стоит вопрос о компенсации упущенной прибыли, образовавшейся в результате двухмесячного перерыва в поставках. По предварительным оценкам, она может составить 60 евро за баррель, т.е. примерно в четыре раза больше предложенных «Транснефтью» компенсаций (без учета дополнительных расходов).

Ситуация усугубляется намерением руководства «Транснефти» требовать документального подтверждения полученного ущерба от пострадавшей стороны. Поскольку для этого требуется вынесение соответствующего судебного решения, компании будут обращаться за ним в европейские суды, что способно привести, по оценкам юристов, к лавине судебных процессов в Европе против российской компании. В этом случае нашей стране будет нанесен неисчислимый по масштабам репутационный ущерб как надежного поставщика энергоресурсов.

Европейские партнеры сейчас присматриваются к реакции российской стороны на произошедший инцидент. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в этой связи уже заявлял о необходимости диверсификации экономики одного из потребителей экспортируемой российской нефти, а Китай, как писали СМИ, вовсе отказался ее принимать. Доверие подорвал и обман со сроками исправления происшествия. «Транснефть» обещала полное восстановление работы всех трех нитей нефтепровода к 1 июля 2019 года, чего в действительности не произошло.

На этом фоне судебные тяжбы и попытки отказаться от компенсации всего нанесенного ущерба могут привести к стратегически глобальным реакциям.

«Белнефтехим» (оператор Мозырского НПЗ в Белоруссии) уже заявил, что «Транснефть» не имеет права ограничивать компенсации. «По общему юридическому правилу обязанное лицо не может в одностороннем порядке определять пределы своей ответственности перед теми, кому оно обязано», — заявил агентству зампред белорусского госконцерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

Эксперты и юристы соглашаются с мнением, что верхняя границы выплат, которую пытается установить «Транснефть», фактически перекладывает часть ответственности на поставщиков топлива, являющихся в данном случае пострадавшей стороной.

Впрочем, юристы сходятся на том, что подобное решение юридически ничтожно: по общему правилу сторона, действия которой повлекли за собой ущерб, во-первых, несет ответственность в полном размере понесенного ущерба и, во-вторых, не может в одностороннем порядке определять пределы своей ответственности перед теми, кому нанесен ущерб.

Остается надеяться, что для подтверждения этого тезиса не потребуются скандальные судебные процессы в Европе, результат которых может быть использован против России и в том числе совершенно неповинных в данном инциденте нефтяных компаний.

Немецкая влиятельная газета Frankfurter Allgemeine Zeitung анализируя ситуацию с «грязной нефтью» отмечает, что сейчас в Германии остро стоит вопрос о компенсации расходов и упущенной прибыли, образовавшихся в результате двухмесячного перерыва в поставках. По имеющимся у газеты данным, они могут составить, если производить расчет на основе рыночных цен, 60 евро за баррель нефти (159 литров). Это — трехзначные миллионные суммы. Однако «Транснефть» предложила всего 15 евро за баррель, констатирует издание.

