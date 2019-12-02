Турция назвала претензии к НАТО

Турция обвинила НАТО в недостаточной поддержке за последние годы. Об этом руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун написал в своем Twitter.
«В последние годы Турция так и не получила той решительной поддержки, которую она ожидала от НАТО», — отметил политик. Алтун напомнил, что его страна принимает участие в миссиях альянса и всегда вносила большой вклад в его укрепление.
Представитель администрации президента Турции добавил, что Анкара со своей стороны продолжит поддерживать НАТО. Вместе с тем Алтун выразил мнение, что альянс должен помогать решать угрозы национальной безопасности государствам-членам.
Заявление представителя турецкого президента сделано в преддверии очередного саммита Североатлантического альянса, который пройдет с 3 по 4 декабря в Лондоне.
Ранее Турция уже заявляла о том, что нуждается в помощи НАТО. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу отмечал, что Анкара не будет возражать против усиления альянса в Прибалтике и Польше из-за России, однако попросил союзников со своей стороны задуматься о большей поддержке Анкаре.