Турция назвала претензии к НАТО

Турция обвинила НАТО в недостаточной поддержке за последние годы. Об этом руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун написал в своем Twitter.

«В последние годы Турция так и не получила той решительной поддержки, которую она ожидала от НАТО», — отметил политик. Алтун напомнил, что его страна принимает участие в миссиях альянса и всегда вносила большой вклад в его укрепление.

Представитель администрации президента Турции добавил, что Анкара со своей стороны продолжит поддерживать НАТО. Вместе с тем Алтун выразил мнение, что альянс должен помогать решать угрозы национальной безопасности государствам-членам.

Заявление представителя турецкого президента сделано в преддверии очередного саммита Североатлантического альянса, который пройдет с 3 по 4 декабря в Лондоне.

Ранее Турция уже заявляла о том, что нуждается в помощи НАТО. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу отмечал, что Анкара не будет возражать против усиления альянса в Прибалтике и Польше из-за России, однако попросил союзников со своей стороны задуматься о большей поддержке Анкаре.

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