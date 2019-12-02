Министр энергетики США ушел в отставку

Министр энергетики США Рик Перри ушел в отставку. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«Сегодня я прощаюсь с министерством энергетики. Было честью и привилегией работать в администрации президента США Дональда Трампа в качестве министра», — написал политик.

О том, что Перри подал в отставку стало известно в октябре. Сообщалось, что политик планировал подать в отставку задолго до того, как в США разразился скандал из-за телефонного разговора Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. По сведениям агентства, Трамп считает Перри частично ответственным за произошедшее, поскольку именно министр энергетики настаивал на проведении беседы.

Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с Зеленским: члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена. Самого Байдена считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах в 2020 году.

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