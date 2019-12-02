Раскрыта опасность бронирования отелей через интернет

Специалисты «Лаборатории Касперского» заметили утечку данных кредитных карт постояльцев отелей, забронировавших номер через онлайн-турагентства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное сообщение компании.

Отмечается, что злоумышленники атаковали около 20 различных организаций во Франции, Италии, Турции, Португалии, Таиланде, Испании, Мексике, Бразилии, Коста-Рике, Чили, Боливии и Аргентине. Для получения доступа к информации они использовали троянские программы, которые отправляли путешественникам письма, имитирующие групповую бронь.

К сообщениям мошенники прикрепляли копии официальных документов и подробные указания причин, по которым был выбран тот или иной отель. Как говорится в сообщении, единственной выдающей подделку деталью были ошибки в написании домена компаний.

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«Независимо от того, останавливаются ли постояльцы в отелях, будучи в командировке или на отдыхе, платят ли за проживание наличными или картой, все равно хотя бы раз нужно использовать дебетовую или кредитную карту, чтобы гарантировать бронь номера. Этого будет достаточно для того, чтобы злоумышленники похитили ее данные», — уточнил руководитель исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Юрий Наместников.

Он добавил, что владельцам гостиниц следовало бы применять надежную защиту от подобного мошенничества, а отдыхающим лучше использовать виртуальную платежную карту для бронирования отелей через онлайн-турагентства или виртуальный кошелек при оплате на месте.

В мае стали известны главные критерии российских туристов при выборе отеля. 29 процентов респондентов признались, что при выборе гостиницы обращают первостепенное внимание на стоимость номера. Четверть путешественников назвали важным фактором близость к морю, а также к достопримечательностям.

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