Корабли ВМФ России переформатируют

Российские большие противолодочные корабли (БПК) проекта 1155 «Удалой» после модернизации, предполагающей, в частности, оснащение универсальными пусковыми установками для ракет «Калибр» и «Циркон», станут мини-крейсерами, пишут «Известия».

По данным газеты, принципиальное решение уже принято Минобороны России.

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«Боевые возможности корабля возрастут многократно. А флот получит универсальный корабль. Теперь БПК сможет бороться успешно не только с подлодками, но и надводными кораблями, и даже их соединениями», — считает бывший начальник Главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) адмирал Валентин Селиванов.

В августе 2019 года военный эксперт Павел Лузин заявил, что текущее состояние российской промышленности и приоритетное финансирование стратегических ядерных сил и сухопутных войск не позволят к 2027 году количественно и качественно нарастить возможности ВМФ страны, что сделает невозможным самостоятельное выполнение им операций в дальних морях.

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