Россия решила не обсуждать Донбасс с США

Москва не ведет дискуссий о расширении «нормандского формата», сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российском МИД.

Источники подчеркивают, что Россия не ведет переговоры ни на уровне внешнеполитических служб, ни на уровне спецпредставителей. «Наверное, в Госдепе, как обычно, имели в виду дискуссии в соцсетях», — цитирует ТАСС.

Так в ведомстве прокомментировали заявление заместителя госсекретаря США по политическим делам Дэвида Хейла. Ранее сегодня он рассказал, что Вашингтон хочет расширить формат переговоров по конфликту в Донбассе. Хейл отметил, что США уже тесно взаимодействуют с Францией и Германией в вопросе по ситуации на Украине.

27 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его главным ожиданием от предстоящего саммита в «нормандском формате» является получение понимания, «когда и как мы можем остановить войну». При этом он отметил, что Киев не ожидает прекращения военных действий в ближайшее время.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Ближайшие переговоры лидеров стран должны состояться 9 декабря в Париже.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru