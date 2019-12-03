Россия удвоит число кораблей с «Калибрами»

Президент России Владимир Путин заявил, что до 2023 года количество кораблей-носителей ракет большой дальности «Калибр» планируется увеличить более чем в два раза. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщает «Интерфакс».

По словам главы государства, это будет возможно благодаря выполнению заданий Государственной программы вооружения. Он отметил, что эти корабли составляют основу группировки стратегических неядерных сил военно-морского флота. Также Путин упомянул о возможностях ракет «Калибр», которые могут поражать цель на расстоянии до полутора тысяч километров.

В сентябре бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев рассказал, что крылатая ракета «Калибр» современнее и быстрее, чем «Гранит», ранее названный китайскими СМИ главным оружием России против авианосцев США. Он отметил, что «Гранит» — это «вчерашний день», в отличие от «Калибра», который к тому же не сбивается средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!