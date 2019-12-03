В отдаленном селе Якутии построили новую школу вместо сгоревшей

В селе Кюсюр Булунского района Якутии торжественно открыли новую школу после пожара, произошедшего шесть лет назад. Об этом сообщает YakutiaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Здание построено из камня и рассчитано на 220 мест. Отмечается, что его оборудовали по современным стандартам. Помимо учебных классов, в школе также будут работать музей и библиотека.

«В Булунском районе давно уже не вводились такие объекты, какой сегодня появился в Кюсюре. Подрядчик построил прекрасный объект в одном из самых труднодоступных сел республики. Я рад за детей, которые здесь будут учиться. Здесь живут настоящие мужественные люди», — заявил глава республики Айсен Николаев на торжественном открытии школы.

Школу построили в рамках нацпроекта «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Современная школа», согласно которому в российских образовательных учреждениях будут внедряться новые методы и программы обучения, а многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. К 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенных с привлечением частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта составил 784,5 миллиарда рублей.

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