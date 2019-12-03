Появилось видео сбежавшего от отчима-убийцы окровавленного мальчика

@Lshot / Telegram

11-летний мальчик сбежал от отчима, который зарезал бывшую супругу и двух сыновей, пока они спали. Морозной ночью босой ребенок в одних трусах прибежал в ближайшую от дома пекарню за помощью. Видео с камеры наблюдения опубликовал Telegram-канал Life Shot.

На кадрах видно, как раненый мальчик зашел в пекарню и рассказал сотрудницам о случившемся. Женщины вызвали полицию и скорую помощь. Затем они укутали мальчика в теплую одежду и попытались обработать раны.

По словам ребенка, он проснулся посреди ночи от криков. В тот момент отчим уже убил его мать и старшего брата. Плакал двухлетний малыш. Никита выскочил из комнаты, но мужчина напал на него с ножом, а потом приказал вернуться к себе — сказал, что займется им позже, а сам пошел закрывать на замки все двери. Но мальчик разбил окно в комнате и убежал.

3 декабря в Татарстане 41-летний местный житель Айнур Харисов в состоянии сильного алкогольного опьянения зарезал бывшую супругу Ангелину, 19-летнего пасынка и своего двухлетнего сына. Трагедия произошла в квартире жилой многоэтажки на Юбилейной улице в городе Менделеевск.

Мужчина сразу же был задержан. Мотивом для убийства, предварительно, стала ревность и алкогольное опьянение.

Айнур Харисов был трижды судим за кражи и нанесение телесных повреждений, а месяц назад в пьяном состоянии сам себя пырнул ножом в живот. Погибшая Ангелина в злоупотреблении спиртным замечена не была, работала в соцзащите и занималась воспитанием детей.

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