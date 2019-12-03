США посоветовали Турции обратиться к России за истребителями

Президент США Дональд Трамп заявил, что Турция после покупки комплексов С-400 получила проблемы с поставками истребителей F-35, поэтому ей придется обращаться за самолетами к России или Китаю. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Турция разместила один из самых крупных многомиллионных заказов на F-35 — на лучший истребитель в мире, и теперь все, что им остается — обращаться к другой стране, будь то Россия или Китай», — сказал американский лидер. По мнению Трампа, Турция сама осложнила себе ситуацию.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 «Триумф» российского производства заключено в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составила 2,5 миллиарда долларов, половину чего покроет российский кредит. Поставки ЗРС в Турцию начались в июле 2019-го. Из-за опасения утечки через С-400 «Триумф» данных, раскрывающих возможности американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, Вашингтон приостановил поставку Анкаре этой техники. Всего Турция должна была получить более 100 самолетов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru