Мужчина переоделся в рабочего и угнал фуру с тремя тысячами бутылок виски

Неизвестный в английском городе Ливерпуль, графство Мерсисайд, похитил фуру с виски стоимостью 18 тысяч фунтов (1,5 миллиона рублей). Об этом сообщает издание Unilad.

Мужчина провернул всю операцию в одиночку. Он был одет в яркий жилет и каску, чтобы смешаться с окружающими и замаскироваться под сотрудника бизнес-парка.

Злоумышленник присоединил оставленный без присмотра заполненный бутылками виски Jameson трейлер к тягачу, сел за руль и уехал. Позже пустую фуру нашли брошенной.

Предположительно, три тысячи похищенных бутылок виски могут скоро оказаться на черном рынке. Полиция отрабатывает эту версию. Сотрудники правоохранительных органов изучают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают очевидцев и проводят судебные экспертизы.

Ранее сообщалось, что в штате Невада мужчина за рулем грузового автомобиля врезался в легальный публичный дом Moonlite Bunny Ranch, известный по реалити-шоу CatHouse. Мужчина работал дальнобойщиком, но несколько месяцев назад был уволен за «неподобающее поведение».

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