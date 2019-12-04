Российскому региону выделили миллиарды рублей господдержки

Аграриям Алтайского края в 2019 году направлено около трех миллиардов рублей господдержки. Об этом сообщил губернатор региона Виктор Томенко. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

При этом, объем господдержки в 2019 году составил 3,2 миллиарда рублей, в прошлом — «примерно на этом же уровне». Планируется, что приоритет в поддержке будет отдаваться производствам зерновых и масличных культур, молочному и мясного животноводству.

«Мы начали реализовывать шаги по наращиванию экспорта, созданию системы поддержки фермеров и кооперации», — сказал Томенко.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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