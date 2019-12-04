Десять мирных жителей погибли в результате обстрела в Сирии

В результате нападения боевиков в сирийском городе Телль-Рифат погибли десять человек. Об этом сообщает Минобороны России в своем Facebook.

По информации ведомства, обстрелу подвергся спортивный клуб на территории города в провинции Алеппо. Террористы вели огонь из 120-миллиметровых минометов с окраины соседнего населенного пункта Джибрин.

В результате погибли десять человек, все они — мирные жители. Еще 13 человек ранены, в том числе и семь детей. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее российские Воздушно-космические силы нанесли удар по окрестностям сирийского Алеппо. Войска атаковали позиции боевиков группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», созданной на базе «Джабхат ан-Нусры», которую США считают частью «Аль-Каиды» (организации запрещены в России). Удары были произведены около города Шейх Ахмад (Sheikh Ahmad).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!