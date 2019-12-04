Таджиков предостерегли от общения с носителями «беспорядочных» бород

Паспортно-регистрационная служба (ПРС) МВД Таджикистана опубликовала памятку, как граждане страны должны вести себя за границей, чтобы не попасть под влияние религиозных экстремистов. Об этом сообщает «Sputnik Таджикистан» в своем Telegram-канале.

Гражданам рекомендуют воздержаться от посещения мест сбора «лиц с длинной беспорядочной бородой» и сохранять «национальную бдительность» при общении с представителями радикальных религиозных течений.

Как отмечает издание, позже пункт про носителей бород был удален из памятки, размещенной на сайте МВД.

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Также гражданам Таджикистана советуют не приносить присягу религиозно-экстремистским организациям, воздержаться от их материальной поддержки и участия в вооруженных конфликтах в мусульманских странах. В конце памятки гражданам напоминают, что они не должны забывать о ждущих их с надеждой на родине родителях и детях.

В начале ноября вооруженная группа террористов напала на погранзаставу на границе Таджикистана и Узбекистана. По официальным данным, 20 вооруженных боевиков в масках атаковали заставу №4 «Ишкобод» отряда «Султанабад» в 60 километрах к западу от Душанбе. В результате силовой операции 15 боевиков были уничтожены, еще пятеро задержаны. В ходе задержания боевиков погибли солдаты пограничных войск и один милиционер. Позже в Государственном комитете национальной безопасности Таджикистана заявили, что боевики прибыли в страну из Афганистана.

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