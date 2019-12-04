Украинский политик перечислил «кремлевские» тезисы Зеленского

Украинские власти все чаще начали использовать тезисы, которые ранее озвучивали «пророссийские» политики. Об этом в интервью изданию «Апостроф» заявил бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
Он считает, что «абсолютно стопроцентные кремлевские нарративы» в украинской политике «воцарились» после того, как президентом страны стал Владимир Зеленский. Тука отметил, что до появления Зеленского на официальном уровне об особом статусе Донбасса заявляли только представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
При этом политик подчеркнул, что закона об особом статусе Донбасса, о котором говорят украинские власти, «не существует, есть закон об особенностях местного самоуправления в отдельных районах». Он также считает, что заявления о блокаде Донбасса не соответствуют действительности, поскольку ее «не существует априори».
Тука также отметил, что заявления о необходимости мирного урегулирования конфликта никак не приблизят Киев к победе. «Кстати, я раз 20 пересмотрел видео пребывания Зеленского в Золотом, когда он общался с [украинскими] ветеранами [боевых действий в Донбассе] у костра. Я еще тогда обратил внимание, что он впервые озвучил мечту своего гениального "плана Зеленского" — замораживание [конфликта]», — добавил Тука.
В октябре Зеленский поручил упростить процедуру перевозки товаров и прохода граждан через линию разграничения в Донбассе. Киев официально объявил экономическую и транспортную блокаду Донбасса 1 апреля 2017 года, однако фактически она началась еще зимой 2016-го, когда украинские националистические батальоны «Айдар» и «Донбасс» перекрыли дороги, ведущие на неподконтрольные Украине территории.
Вооруженный конфликт на территории Донбасса начался в апреле 2014 года. Украинские власти инициировали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые объявили независимость от Киева после смены центральной власти.