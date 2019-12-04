В России водитель грузовика нарушил правила и обрушил мост

В Иркутской области водитель большегруза обрушил мост через реку Макаровка, не выполнив требование о запрете движения грузовых средств. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел 3 декабря на 76-м километре трассы между Усть-Кутом и Киренском. Водитель управлял грузовиком Scania.

Движение по участку трассы затруднено, для легкового транспорта организован объездной маршрут. Специалисты восстанавливают движение, информации о пострадавших нет.

Ранее в районе поселка Кушкуль Оренбургской области ветхий автомобильный мост под тяжестью самосвала обрушился на легковой автомобиль. По данным регионального Минздрава, пострадали трое рабочих, которые проводили работы на мосту. В пресс-службе мэрии Оренбурга сообщили, что мост находился на реконструкции.

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