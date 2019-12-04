Названо число посвятивших себя волонтерству в сфере медицины россиян

В России работает более 40 тысяч волонтеров-медиков, которые помогают детям и пожилым людям, а также проводят акции по здоровому образу жизни. Об этом заявил в среду, 4 декабря, заместитель министра здравоохранения Олег Салагай, передает ТАСС.

«Это одно из самых масштабных, самых больших волонтерских движений. Эти 40 тысяч человек еще недавно были совсем небольшим сообществом просто инициативных людей», — сказал он.

По словам Салагая, благодаря волонтером помощь получили миллионы людей, в том числе дети и пенсионеры. «Это совершенно другое качество взаимоотношения с системой здравоохранения, когда в помощи участвуют волонтеры», — подчеркнул замминистра.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Одной из целей проекта является увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет. Для этого в ближайшие годы во всех населенных пунктах с численностью населения от 100 до 200 тысяч человек появятся организации первичной медико-санитарной помощи, будут созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи, в регионах организуют более сотни центров амбулаторной онкологической помощи.

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