Российская медицина оказалась востребована у иностранцев

Российские медицинские услуги востребованы на международном уровне. Об этом заявил директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава Сергей Муравьев, передает ТАСС.

По его словам, в первую половину 2019 году удалось привлечь около 530 тысяч иностранных пациентов. Объем вырученных за оказание медицинских услуг средств составил 230 миллионов долларов.

«Эти наши политические тренды, наша работа на глобальном здравоохранении как раз является тем рычагом, который позволяет привлечь достаточное количество иностранных пациентов, мы надеемся, этот рост будет увеличиваться», — отметил Муравьев, подчеркнув, что Россия лидирует по борьбе с неинфекционными заболеваниями и туберкулезом.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Одной из целей проекта является увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет. Для этого в ближайшие годы во всех населенных пунктах с численностью населения от 100 до 200 тысяч человек появятся организации первичной медико-санитарной помощи, будут созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи, в регионах организуют более сотни центров амбулаторной онкологической помощи.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!