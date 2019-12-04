Российских школьников захотели поучить волонтерству

Минпросвещения приступило к разработке примерной программы воспитания детей, в которой одним из разделов станет волонтерская деятельность. Об этом сообщила заместительница главы ведомства Татьяна Синюгина, передает ТАСС.

По ее словам, волонтерство набирает популярность в том числе и среди школьников. Она отметила, что в российских школах уже создано 6,5 тысячи добровольческих отрядов. «Они очень разные по направлениям и численному составу, но сам факт появления их в системе образования — это уже результат», — сказала Синюгина.

Ранее заместитель министра здравоохранения Олег Салагай сообщил, что в России работает более 40 тысяч волонтеров-медиков, которые помогают детям и пожилым людям, а также проводят акции по здоровому образу жизни. «Это совершенно другое качество взаимоотношения с системой здравоохранения, когда в помощи участвуют волонтеры», — подчеркнул он.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование», в рамках которого, в частности, будут развиваться добровольчество и волонтерство. Так, в ближайшие пять лет в добровольческое движение планируется вовлечь не менее 20 процентов россиян, 45 процентов молодежи будет заниматься творческой деятельностью, а 70 процентов — входить в студенческие клубы. Во всех регионах появится система поддержки добровольцев и волонтеров, а лучшим практикам будут выдаваться гранты. Всего на нацпроект планируется потратить 784,5 миллиарда рублей.

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