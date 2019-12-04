В сети высмеяли растолстевшего Красного Стража из спин-оффа «Мстителей»

Студия Marvel выпустила трейлер фильма «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли. В ролике, опубликованном на YouTube, появился Красный Страж в исполнении Дэвида Харбора.

В комиксах Marvel Красный Страж — жестокий агент КГБ и муж Черной вдовы. В трейлере фильма персонаж называет Черную вдову и ее сестру «семьей», однако их родственные связи не раскрываются.

Русскоязычные интернет-пользователи посчитали комичным образ полного супергероя с советской звездой на шлеме. Некоторые вспомнили предыдущую роль Харбора, сыгравшего шерифа Джима Хоппера в сериале «Очень странные дела». В финале третьего сезона персонажа взяли в плен советские солдаты.

— Твои Мужики || TM COMICS (@tvoyi_muziki) 03 декабря 2019, 09:06

«Черная вдова», спин-офф серии «Мстители», выйдет в прокат 1 мая 2020 года.

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