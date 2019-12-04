Новые залы на месте «Соловья» в несколько раз превысят площадь старых

В здании, которое возведут на месте киноцентра «Соловей», появится новый кинотеатр с залами, более чем в два раза превышающими по общей площади нынешние. Об этом рассказал член совета директоров АО «Киноцентр» Артем Чистяков в интервью принадлежащему Григорию Березкину телеканалу РБК.

Он пояснил, что проектом «предусмотрено большое число кинозалов, два из которых отдадут исключительно для демонстрации детского контента». Кроме того, на территории планируется создать детский реабилитационный центр, спортивный центр, выставочную галерею, а также места для проведения форумов и других мероприятий, связанных с кино. Общая площадь новых локаций составит около 6 тысяч квадратных метров.

«Текущее здание киноцентра не отвечает требованиям безопасности, и устранить все нарушения в принципе вообще физически невозможно», — отметил Чистяков во время обсуждения сноса «Соловья».

Осенью 2018 года стало известно, что крупнейший в Восточной Европе 24-зальный киноцентр «Соловей» перестроят в жилой комплекс. Акционерное общество «Киноцентр» представило проект 21-этажного небоскреба с детским реабилитационным центром, вертолетной площадкой, кафе и галереей.

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