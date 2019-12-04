На Украине решили увольнять неэффективных губернаторов

С 2020 года правительство Украины введет оценку деятельности губернаторов по ключевым показателям эффективности (KPI). Об этом сообщает УНИАН.

«Она будет показывать — кто работает на результат, а кто саботирует работу и требует замены», — подчеркнул премьер-министр страны Алексей Гончарук.

По его словам, для оценки эффективности работы чиновников, в правительстве разработали новую систему KPI. «Госдолжность больше не будет местом, где работник просто ждет пенсии и пользуется льготами», — добавил премьер.

В правительстве рассчитывают, что новая методика позволит выявлять проблемные вопросы развития регионов и причины их возникновения, а также повышать эффективность управленческих решений. Оценивание будет производиться на основе открытых данных и данных государственной статистики.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что слово «прокурор» на Украине за последние годы стало почти нецензурным и не ассоциируется у граждан с верховенством права или законностью. Президент отметил, что украинцы соотносят прокуроров «с дорогими автомобилями, виллами, яхтами и драгоценностями». При этом Зеленский назвал стратегической задачей изменение раз и навсегда сложившейся за предыдущие годы ситуации.

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