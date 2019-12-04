Российский школьник спас старушку от утопления в канализационном колодце

В Мордовии ученик лицея в Ельниковском районе спас местную пенсионерку, которая упала в канализационный колодец, — подросток услышал ее голос и позвал подмогу. Об этом сообщает издание Mordovmedia со ссылкой на газету «Ельниковская трибуна».

По данным издания, поздним вечером подросток возвращался из спортзала, где играл с друзьями в баскетбол. За супермаркетом он услышал слабые призывы о помощи. Мальчик позвал учительницу физкультуры и других школьников из спортзала, вместе они побежали к месту, откуда доносились звуки.

Уличного освещения не было, поэтому им пришлось пользоваться фонариками мобильных телефонов. Школьники увидели, что в открытом колодце, «в воде, едва держась за трубу», находится пожилая женщина. Одного из ребят отправили на базу МЧС, которая находилась неподалеку. Общими усилиями удалось спасти пострадавшую. Отмечается, что к тому времени пенсионерка «уже обессилела и едва держалась».

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