Аутсайдер АПЛ одержал вторую победу подряд

«Саутгемптон» на своем поле обыграл «Норвич» в матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 4 декабря, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 22-й минуте «святых» вывел вперед Дэнни Ингс. Через 19 минут Райан Бертранд удвоил преимущество «Саутгемптона». На 65-й минуте Тиэму Пукки отыграл один мяч.

Хозяева выиграли второй матч подряд, набрали 15 очков и покинули зону вылета, выйдя на 17-е место. В активе «Норвича» 11 очков, «канарейки» находится на 19-й позиции.

В следующем туре «Саутгемптон» 8 декабря на выезде сыграет с «Ньюкаслом». «Норвич» в тот же день на своем поле примет «Шеффилд Юнайтед».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!