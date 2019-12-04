Найден способ прочитать переписки в Telegram

Пользователи мессенджера Telegram стали жертвами взломщиков, которые получили доступ к их переписке. Об этом сообщается в пресс-релизе компании Group-IB, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Пользователь получал сообщение от канала Telegram, имеющего значок верификации, где содержался код подтверждения. Одновременно жертва получала СМС-сообщение с кодом активации. Следом в сервисном канале мессенджера появлялось уведомление о входе в аккаунт с нового устройства.

Известно, что захватывали чужие аккаунты через мобильный интернет, IP-адрес атакующих чаще всего определялся в городе Самаре. Предполагается, что злоумышленники использовали одноразовые сим-карты. Они умышленно инициировали отправку СМС с кодом, перехватывали его и авторизировались в Telegram. Доступ к инструментам для взлома они могли приобрести в даркнете от 100 тысяч рублей.

Проблема коснулась пользователей устройств на iOS и Android, использующих услуги разных операторов связи. Таким образом преступники могли получить доступ не только к Telegram, но и к другим сервисам, в том числе почте и банковским приложениям, где также используется СМС-авторизация.

Специалисты в области кибербезопасности посоветовали пользователям мессенджера установить еще один фактор авторизации — дополнительный пароль. Также важно проверить другие приложения, использующие аутентификацию через СМС. Также важно включить на смартфоне опцию «Облачный пароль» или «Two step verification». При этом желательно не пользоваться электронной почтой для восстановления пароля.

Весной 2018 года Telegram был заблокирован на территории России. Поводом стал отказ администрации мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования. С их помощью силовики бы могли получить доступ к переписке пользователей. Попытки блокировок в 2018 году привели к проблемам с доступом к сторонним сайтам. Спустя несколько недель сотрудники надзорного ведомства отказались от «веерных блокировок». 8 октября 2019 года в Роскомнадзоре сообщили о создании другой системы, которая поможет заблокировать в России Telegram полностью в течение года.

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