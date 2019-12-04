«Вулверхэмптон» довел серию без поражений в АПЛ до десяти матчей подряд

«Вулверхэмптон» на своем поле обыграл «Вест Хэм» в матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 4 декабря, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 23-й минуте Леандер Дендонкер вывел «волков» вперед. На 86-й минуте Патрик Кутроне удвоил преимущество «Вулверхэмптона».

Хозяева довели серию без поражений в АПЛ до десяти матчей подряд, набрали 23 очка и вышли на пятое место в турнирной таблице. В активе «Вест Хэма» 16 очков, команда находится на 13-й позиции.

В следующем туре «Вулверхэмптон» 8 декабря на выезде встретится с «Брайтоном». «Вест Хэм» днем позже на своем поле примет «Арсенал».

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