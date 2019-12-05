Российский регион отправит в Южную Корею соевые бобы

Производитель сои в Амурской области отправит в Южную Корею первую партию пищевых соевых бобов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Маслоэкстракционный завод «Соя-АНК» (входит в «АНК-холдинг») выиграл тендер на поставку партии объемом 4 тысячи тонн в период с февраля по март 2021 года, это будет свежий урожай сои, выращенной в Приамурье в 2020 году. Ранее основной акцент делался на экспорт уже готовой продукции после переработки сои — компания отправляла шрот в Японию, соевое масло в Китай, Южную Корею и Вьетнам.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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