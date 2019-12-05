Беременная женщина отбила своего пса у огромного орла

Жительница английского графства Эссекс отбила своего пса у огромного орла. Об этом сообщает Daily Mirror.

36-летняя Марика Смит (Marika Smith), находившаяся на пятом месяце беременности, гуляла со своим псом помеси мопса и джек-рассел-терьера по кличке Тайни, когда на него напал огромный орел. Британка рассказала, что птица налетела на собаку, вцепилась в нее когтями и несколько раз клюнула.

Смит ударила орла несколько раз, вырвала пса из ее когтей и запрыгнула в проезжавшую мимо и остановившуюся машину. «Если бы мы не успели сесть в машину, птица определенно продолжала бы нас атаковать», — призналась Смит.

Тайни отделался легким порезом у глаза и уже идет на поправку. Женщина считает, что это был не дикий орел, так как заметила на его лапе кожаный ремешок с синей биркой. Согласно одной из версий, это мог быть улетевший из клетки в графстве Суффолк три года назад беркут по кличке Стэн.

В ноябре сообщалось о нападении лебедя на пса в одном из парков Китая. Собаке с трудом удалось уплыть от птицы, пытавшейся утопить ее.

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