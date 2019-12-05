Двухметровый пассажир утихомирил захотевшего покинуть самолет на лету попутчика

Пассажиру рейса авиакомпании British Airways потребовалась помощь бортпроводников и попутчиков из-за приступа панической атаки, начавшегося во время перелета. Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел 2 декабря на борту воздушного судна, следовавшего из Лондона в Эр-Рияд (Саудовская Аравия). Незадолго до посадки пассажир покинул свое место с криком «я хочу выйти» и попытался открыть дверь аварийного выхода в хвостовой части самолета.

К нему направился один из попутчиков, брат британского боксера Диллана Уайта, Дин Уайт, рост которого составляет шесть футов семь дюймов (около двух метров). «Я схватил его и приготовился ударить, но мы с бортпроводниками заподозрили, что у него не все в порядке с головой. Поэтому я просто удерживал его и пытался успокоить. В конце концов, это сработало», — рассказал он.

В авиакомпании подтвердили информацию о произошедшем и добавили, что пассажир не представлял опасности для других путешественников. Также уточняется, что мужчина, переживший паническую атаку, находился на своем месте до конца полета.

26 сентября сообщалось, что пассажирка китайской авиакомпании Xiamen Airlines открыла аварийную дверь в полете, сославшись на то, что в салоне было слишком душно. Инцидент произошел в международном аэропорту Тяньхэ, когда самолет готовился к вылету в город Ланьчжоу. Стюардессы предупредили пассажирку, сидевшую возле аварийного выхода, что дверь открывать нельзя.

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